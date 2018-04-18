Секрет трюка Копперфильда с исчезновением раскрыт по требованию суда

Представители иллюзиониста Дэвида Копперфильда по требованию суда вынуждены были раскрыть детали его фокуса с исчезновением людей, сообщают СМИ.

На суде выступил исполнительный продюсер Копперфильда Крис Кеннер, который сообщил, что во время трюка несколько зрителей, выбранных случайным образом, выводят потайным путем через кухню на улицу, после чего они возвращаются в зал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что в суд обратился житель Великобритании Гэвин Кокс, который утверждает, что получил травмы на шоу иллюзиониста в Лас-Вегасе в 2013 году. Он участвовал в исполнении трюка и упал, когда его вместе с десятью другими зрителями вели в темноте.

По словам Кеннера, трюк с исчезновением Копперфильд выполнил десятки тысяч раз. В тот день иллюзионист якобы сам проходил по потайному пути и не встретил препятствий. Сейчас, отмечают СМИ, Копперфильд уже не включает этот трюк в представления.