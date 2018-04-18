США прокомментировали сообщения об аресте руководства космической отрасли Украины

Американские власти прокомментировали сообщения СМИ о том, что в США арестованы двое руководителей украинской космической отрасли.

Сотрудник пресс-службы министерства юстиции США Николь Навас-Оксман заявила, что ее ведомству неизвестно об арестах председателя государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генконструктора конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева.

Госдеп заявил, что по этому вопросу уже высказалось посольство Украины. Посольство заявило, что сообщения об аресте – «откровенный фейк и ложь», передает ТАСС.

В ФБР отказались от комментариев.