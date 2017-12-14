На Украине радуются созданию копии старого советского вертолета

На Украине совершил первый полет вертолет МСБ-2 «Надiя», произведенный компанией «Мотор Сич».

Вертолет поднялся в воздух в Запорожье. Это произошло после того, как «Мотор Сич» смог сертифицировать вертодром для испытания техники. Сам вертолет пока не прошел сертификацию, сообщает 061.ua.

«Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет», – заявил генеральный авиаконструктор АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

По этому случаю украинские СМИ пестрят заголовками «совершил дебютный полет первый украинский вертолет».

МСБ-2 – это, как утверждают на Украине, «модернизированная» версия Ми-2, которая на 70% «состоит из композита». Из салона вертолета также убран расходный бак.

Однако газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о «новом украинском вертолете», который на самом деле является переделкой советского Ми-2.

Эксперты отмечали, что это старый вертолет, который снят с производства, авторские права на него обнулились, и украинцы могут заново его сертифицировать «как новое изделие с новым двигателем и новыми приборами».