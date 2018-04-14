У США не оказалось данных о работе российских ПВО во время удара по Сирии

Соединенные Штаты не располагают данными о работе российских ПВО в ходе удара коалиции по территории сирийского государства, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

«Ни один наш самолет или ракета во время этой операции не были успешно перехвачены сирийской ПВО. У нас нет данных, что российские системы (ПВО) были задействованы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что линии связи США с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии использовались после удара, передает ТАСС.

По ее словам, Сирия в ходе ударов выпустила до 40 ракет «земля – воздух», но это якобы было «в основном неэффективно».

В Минобороны России ранее говорили, что выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Ни одна британская ракета не достигла цели. В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб. Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.

Все это не помешало американскому президенту Дональду Трампу провозгласить атаку «идеально исполненной», а Пентагону – заявить, что все цели, намеченные при ударе в Сирии, якобы успешно поражены.