В НАТО заявили о получении от Британии «серьезной информации» по делу Скрипаля

Британские власти предоставили странам НАТО «очень серьезную и подробную» информацию по делу об инциденте в Солсбери, заявила замгенсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер, выступая в Киеве.

По ее словам, «в последние несколько недель Великобритания регулярно делилась очень серьезной и очень детальной информацией о деле Скрипаля», передает РИА «Новости».

При этом она не уточнила, о какой именно информации идет речь.

Тем временем в посольстве России в Соединенном Королевстве заявили, что письмо советника премьера Великобритании по нацбезопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу демонстрирует недостаток каких-либо свидетельств о причастности к инциденту в Солсбери.

«Все «дело» против России построено на трех элементах: идентификации химической субстанции, искусственные выводы и заключения…, а также на «разведывательной информации, которую нельзя проверить», – заявили в посольстве России, подчеркнув, что Британия так и не представила ни одного доказательства в пользу своих заявлений.

«В целом сам факт отправки этого письма означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики», – уверены российские дипломаты, отметив, что многие членов НАТО «начинают подвергать сомнению поспешное решение изгнать российских дипломатов из ошибочно понятой солидарности».

Ранее стало известно, что советник британского премьера Марк Седвилл направил генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором утверждается, что Россия якобы следила за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.

В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.