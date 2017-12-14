В НАТО заявили о получении от Британии «серьезной информации» по делу Скрипаля

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 01:38  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
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          В НАТО заявили о получении от Британии «серьезной информации» по делу Скрипаля

             14 апреля 2018, 00:30
          Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Британские власти предоставили странам НАТО «очень серьезную и подробную» информацию по делу об инциденте в Солсбери, заявила замгенсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер, выступая в Киеве.

          По ее словам, «в последние несколько недель Великобритания регулярно делилась очень серьезной и очень детальной информацией о деле Скрипаля», передает РИА «Новости».

          При этом она не уточнила, о какой именно информации идет речь.

          Тем временем в посольстве России в Соединенном Королевстве заявили, что письмо советника премьера Великобритании по нацбезопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу демонстрирует недостаток каких-либо свидетельств о причастности к инциденту в Солсбери.

          «Все «дело» против России построено на трех элементах: идентификации химической субстанции, искусственные выводы и заключения…, а также на «разведывательной информации, которую нельзя проверить», – заявили в посольстве России, подчеркнув, что Британия так и не представила ни одного доказательства в пользу своих заявлений.

          «В целом сам факт отправки этого письма означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики», – уверены российские дипломаты, отметив, что многие членов НАТО «начинают подвергать сомнению поспешное решение изгнать российских дипломатов из ошибочно понятой солидарности».

          Ранее стало известно, что советник британского премьера Марк Седвилл направил генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором утверждается, что Россия якобы следила за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.

          В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.


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