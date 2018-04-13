Главреда «Областной газеты» избили в Екатеринбурге

Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили в Екатеринбурге в четверг вечером, сообщили в службе информации издания.

«Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате – ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в «Областной газете» - «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», – заявил сам Полянин, слова которого приводятся на сайте «Областной газеты».

В упомянутой им статье речь шла о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге – поджогах автомобилей и обстрелах офисов. Задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.

По факту избиения Полянина организована доследственная проверка. Отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью травмированного. По итогам проверки будет принято процессуальное решение

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о нападении. По его словам, ЧП случилось в четверг примерно в 19.00 по местному времени во дворе дома пострадавшего. По предварительным сведениям, нападавших было двое. Они причинили мужчине травму и скрылись, передает РИА «Новости».