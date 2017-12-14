Небензя прокомментировал угрозу войны с США

Для международного сообщества сейчас главным приоритетом должно быть предотвращение войны на фоне угроз со стороны США, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Немедленный приоритет – это отвести угрозу возникновения войны», – приводит слова Небензи ТАСС.

У него уточнили, имеет ли он в виду войну между США и Россией.

«К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными», – сказал он.

Небензя заметил, что США знают о нахождении российских войск в Сирии. Он выразил надежду на диалог по надлежащим каналам, которые позволят предотвратить «любую такую опасность».

Сценарий, при котором США ударят по целям в Сирии, где находятся российские войска, постпред назвал невообразимым.

Ранее о возможности войны между Россией и США спросили у главы Пентагона Джеймса Мэттиса, однако он отказался рассуждать на эту тему.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Это вызвало новый виток дискуссии о том, что в Сирии возможно прямое столкновение России и США.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.