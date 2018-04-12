Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана

Презизенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – в ходе телефонного разговора подчеркнули важность обеспечения необходимых условий для работы, направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе общения руководителей двух стран «выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума», говорится на сайте Кремля.

Также «подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО».

В сообщении отмечается, что стороны высказались за «активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи».

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Эрдоганом по сирийской проблематике. В МИД России в четверг заявили, что угроза применения силы против Сирии со стороны США, как члена ООН, является грубым нарушением устава организации.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.