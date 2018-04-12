МИД обвинил США в грубом нарушении устава ООН

Угроза применения силы против Сирии со стороны члена ООН является грубым нарушением устава организации, сказала официальный представить МИД России Мария Захарова о заявлениях США про возможность удара.

«На самом высоком уровне - от президентов США и Франции - прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии. Сама по себе угроза применения силы против страны – члена ООН является грубым нарушением Устава этой организации», – цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что «именно в этой организации, подтверждая ее легитимность, так активно делает заявления» постпред США при ООН Никки Хейли.

«На фоне заявлений, которые мы слышим из уст постпреда США, хотелось бы услышать ответ на вопрос: насколько легитимной является угроза применения силы в отношении суверенного государства? Мы уже не говорим о том, какой путь прошла Сирия в борьбе с международным терроризмом и отстаивании своего суверенитета», – добавила Захарова.

Представитель российского МИД также обратила внимание на то, что удар Израиля по базе в Сирии совпал с активизацией в том районе террористов ИГ*, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.

Напомним, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.