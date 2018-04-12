МЧС предупредило о появившихся после Кемерово лжеспасателях

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о мошенниках, которые после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» под видом сотрудников министерства предлагают различные услуги по пожарной безопасности.

Ведомство предупреждает о действиях мошенников, «которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности»; подобные факты зарегистрированы в ряде российских регионов, в том числе и в Свердловской области, передает РИА «Новости».

Злоумышленники приходили в ТЦ, учреждения с массовым пребыванием людей, в жилые дома и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывали системы противопожарной защиты помещений, а также путем вымогательства обещали «решить» вопросы пожарной безопасности объекта, добавили в ГУ МЧС.

«В отношении злоумышленников проводятся оперативно-следственные мероприятия», – отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что проверки пожарного состояния ТРК, инициированные Генпрокуратурой после пожара в Кемерово, проводятся только межведомственными группами, в состав которых входят сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России, иногда – представители органов власти.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов добавил, что ведомство не оказывает «никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров».

Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.

После этого в России начались массовые проверки ТРК. Выяснилось, что 1,5 тыс. подобных учреждений являются смертельно опасными.