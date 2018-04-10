Голая Волочкова спряталась в кустах

Анастасия Волочкова опубликовала откровенное фото, на котором полностью раздетая балерина прикрывается на пляже в Пхукете руками и засохшим кустом.

«Я спряталась... Красиво?», – написала Волочкова в комментарии к фото в Instagram.

Впрочем, ответить на вопрос балерины подписчики не смогли, поскольку Волочкова закрыла комментарии к фото. Тем не менее, они оценили снимок 7,4 тыс. лайков.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 10 Апр 2018 в 9:17 PDT

Отметим, что это не первое подобное фото балерины. В марте Волочкова выложила в Сеть обнаженное фото из бани; наготу артистка решила скрыть веником.