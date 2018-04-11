Медведев допустил введение торговых мер против США

Санкции США, введенные против ряда российских металлургических компаний, являются борьбой не с конкретными предпринимателями, а в целом за рынок, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Если брать, например, алюминиевую промышленность и так далее – это же борьба не с конкретным представителем крупного бизнеса. Мы с вами понимаем, здесь детей нет. Это борьба за рынки», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, идет борьба с крупнейшими поставщиками алюминия и цветных металлов, ее развернули политические и деловые круги США.

«Сейчас они (США) под другим соусом, под разговоры о том, что мы пытаемся наказывать русских, которые, мол, плохо себя ведут, на самом деле используют неконкурентные способы борьбы за экономические рынки. Это именно и так надо называть», – заявил он.

Медведев отметил, что России нужно взвесить все аспекты сотрудничества с США в связи с введением новых санкций. Решения на этот счет принимает президент, однако правительству необходимо реализовать это решение.

Премьер считает, что Россию пытаются взять в торговое «кольцо», отвечать на такие меры нужно обязательно. Он напомнил, что на российском рынке присутствует много продуктов, произведенных в Америке.

По словам Медведева, действия США должны получить соответствующую оценку, в том числе в рамках решений различного рода торговых институтов.

«Мы, кстати, не исключаем возможность и обращения за защитой в эти торговые институты», – подчеркнул премьер-министр.

В то же время, заметил Медведев, ответные меры России не должны нанести ущерба стране.

«Они, конечно же, должны быть хорошо просчитанными. Они не должны наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но тем не менее я не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США», – сказал глава правительства.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.