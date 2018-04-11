В России предложили создать интернет-дружины блогеров

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в России необходимо создать «интернет-дружины» из числа активных блогеров.

«Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых «интернет-дружинников», привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров», – цитирует РИА «Новости» Патрушева.

По его словам, молодежь надо активнее вовлекать в патриотические проекты с помощью официальных интернет-ресурсов региональных и местных властей.