Московская биржа открылась разнонаправленно

Российский рынок акций стабилизируется на достигнутых уровнях после резких колебаний предыдущих двух дней.

Индекс Мосбиржи утром в среду повышался на 0,5% – до 2185 пунктов, индекс РТС снижался на 2,2% – до 1067 пунктов, передает РИА «Новости».

Падение долларового индикатора РТС объясняется ростом валюты США к рублю.