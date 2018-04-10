Авиакомпании получили предупреждение о возможных ударах по Сирии

Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии» в течение 72 часов.

Источник «Интерфакса» сообщает, что Сетевой управляющий операционный центр (NMOC) в Брюсселе предупредил авиаперевозчиков о возможных «в ближайшие 72 часа ракетных ударах по целям в Сирии».

«Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия», – приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного операционной сетью европейского авиадиспетчера Eurocontrol.

Предупреждение выпущено в связи с «возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Думе.