Порошенко пообещал повторить американские санкции

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев вслед за США введет санкции против российских бизнесменов.

«Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены», – цитирует его РИА «Новости».

По словам украинского лидера, санкции будут максимально синхронизированы с решением американских властей. В том числе в санкционный список введут бизнесмена Олега Дерипаску и других олигархов, являющимися «основными участниками российских процессов».

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов, в результате чего в понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал.