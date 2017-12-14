В Госдуме удивились базарному лексикону постпреда США в ООН

России не следует опускаться до базарного лексикона, как это делает Вашингтон на площадке ООН, Москва должна отстаивать свои позиции жестко, но в рамках дипломатического этикета, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Это продолжение информационной войны против России, попытка оболгать и склонить Россию к каким-то невыгодным для нас решениям под давлением наших западных партнеров. Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется», – сказал Морозов, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения неприемлемы для дипломатических отношений.

«Наш постпред Василий Небензя, на мой взгляд, дал очень четкий отпор этому беспардонному заявлению постпреда США. Я так полагаю, что нужно продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию, но, конечно, в рамках дипломатической этикета не опускаться до такого базарного лексикона», – заключил он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии. По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. В связи с этим Хейли объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.