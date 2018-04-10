В Европе назвали условия улучшения отношений России с ЕС

Европа ясно дала России понять, что не будет терпеть никакой агрессии с ее стороны, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«В связи с делом Скрипаля появились определенные опасения – речь же, все-таки, идет о применении химического оружия на европейской территории, так что случай весьма беспрецедентный, и на это определенно должен быть дан какой-то ответ. И я вижу, что ЕС вместе с другими членами международного сообщества реально дает такой ответ, вводя определенные контрмеры и демонстрируя России, что такое поведение неприемлемо», – передает RT со ссылкой на CNBC слова Домбровскиса.

По его убеждению, Брюсселю удалось донести до Москвы мысль о том, что терпеть ее действия она не собирается.

«Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России, которое она ясно продемонстрировала посредством агрессии против Украины, захвата Крыма, конфликта в Донбассе – а теперь еще и появились опасения в связи с делом Скрипаля. Как мне кажется, очень важно, чтобы ЕС и международное сообщество в целом реагировали на подобное поведение», – сказал чиновник.

Домбровскис отметил также, что отношения между ЕС и Россией можно наладить, но для этого необходима взаимная готовность к диалогу.

«Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы», – сказал он.

