Спецслужбы США организовали серию провокаций против российских дипломатов

МИД России рассказал о резкой активизации провокаций против российских дипломатов, высылаемых из США, американские спецслужбы лихорадочно пытаются вступить с ними в контакт ради неких «комбинаций».

«Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни – после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России – американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», – сообщается на сайте МИД.

В министерстве отметили, что имела место «целая серия возмутительных эпизодов». Тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» за негласные отношения «на взаимовыгодной основе», заявили в ведомстве.

«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», – добавили в МИД.

В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.