США разрешили приезд новых российских дипломатов

Двери для российских дипломатов в США открыты, их число не ограничено, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Наши двери открыты», – ответил собеседник на вопрос о том, могут ли приехать новые дипломаты из России в США, передает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон не устанавливал лимит на российских дипломатов, принимаемых в США.

Напомним, Соединенные Штаты, ссылаясь на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, объявили о решении выслать 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии России при ООН.

Россия пообещала ответить на провокацию, устроенную властями Британии и США.