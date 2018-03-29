Нафтогаз решил судиться с Укртрансгазом

Компания «Нафтогаз Украины» подала иск против ПАО «Укртрансгаз» с требованием взыскать почти 5,2 млрд гривен (более 190 млн долларов) – в такую сумму оценивается долг по контракту поставки природного газа для газотранспортной системы страны (ГТС).

Как следует из определения хозяйственного суда Киева, иск будет рассмотрен 3 апреля, передает ТАСС.

Речь идет о поставках порядка 1,6 млрд кубометров газа для технологических нужд ГТС и балансировки системы в январе-апреле 2017 года. Первоначально сумма контракта составляла 13,4 млрд гривен (507 млн долларов), но в зависимости от цен прейскуранта «Нафтогаза» и фактических объемов поставки окончательный размер мог измениться.

В иске Нафтогаза говорится, что долг по этому контракту составил более 2 млрд гривен (75 млн доларов), остальное – пеня и проценты за несвоевременную оплату.

В Укртрансгазе отказались комментировать ситуацию.