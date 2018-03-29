Бондарев ответил на вопросы иностранных военных атташе о полетах

Россия не нарушает договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на вопросы иностранных военных атташе.

«Россия не нарушает этот договор, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет», – передает РИА «Новости» слова Бондарева. По его словам, беспочвенность таких обвинений могут подтвердить мониторинговые системы, которыми располагает каждое государство. «Расчет дальности и траектории запущенной ракеты может произвести любой студент», – отметил Бондарев.

Он рассказал также, что все военные самолеты России всегда осуществляют полеты над Балтикой с включенными транспондерами, в отличие от авиации стран НАТО.

«Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря», – сказал он.

По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся. «Самолеты стран НАТО транспондеры не включают», – отметил сенатор.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о развитии стратегических вооружений, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности их не касается.