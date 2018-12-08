Маск заявил, что название компании Tesla произносят неверно

Илон Маск в интервью на американском ТВ заявил, что правильное название возглавляемой им компании по производству электромобилей Tesla звучит не так, как привыкли его произносить.

В сюжете, который вышел в эфир американского канала CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла», а не «Тесла». Он добавил, что обычно не придает значение словам, но сам старается произносить название марки через «з».

На замечание ведущей, что она будет называть компанию «Тесла», Маск подчеркнул, что в слове нет сдвоенной «с», и попросил хотя бы не называть ее «Тесслой».

Ранее Маск заявлял, что компания-производитель электромобилей в последний год была близка к банкротству.