ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Экономикс-банка».

«Приказом Банка России от 06.12.2018 … аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации … «Экономикс-Банк», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

«Экономикс-Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 424 место в банковской системе России.