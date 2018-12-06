ЦБ аннулировал лицензию московского банка

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6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:10  |  vz.ru
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
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В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
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Волонтеры стали «надегой» России

Президент отметил заслуги создателя проекта «Здоровое село» Антона КоротченкоФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Помощь пациентам хосписов, забота об инвалидах, сохранение природы и открытие нашей страны для гостей со всего мира – все это нужно не только непосредственным адресатам помощи, но и всему обществу. С таким напутствием к участникам завершившегося в Москве Международного форума волонтеров обратился Владимир Путин. Кто из многомиллионной армии «добровольцев» в среду удостоился звания лучших из лучших?  Подробности...
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При строительстве АЭС Польша может рассчитывать только на Россию

Польская АЭС Жарновец начинала строиться еще в 1980-е годы, да так и не построена до сих порФото: mikofoto.net
Появились сообщения о планах Польши по строительству новых атомных электростанций. Почему страна до сих пор не обладает атомными электростанциями, насколько критично для Варшавы их строительство и почему вряд ли в этом деле кто-то может быть более полезен Польше, чем Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...

Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          ЦБ аннулировал лицензию московского банка

          6 декабря 2018, 10:08

          Текст: Алина Назарова

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          Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Экономикс-банка».

          «Приказом Банка России от 06.12.2018 … аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации … «Экономикс-Банк», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

          Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

          «Экономикс-Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 424 место в банковской системе России.


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