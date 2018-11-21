«Яндекс» представил свой первый смартфон

Российская компания «Яндекс» презентовала свой смартфон с голосовым помощником «Алиса», который появится в продаже 6 декабря.

Смартфон работает на ОС Android 8.1, оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160×1080 точек, передает РИА «Новости».

В телефоне есть возможность разблокирования по отпечатку пальца, а также технология NFC для бесконтактной оплаты покупок.

Цена «Яндекс.Телефона» составляет 17,99 тыс. рублей.

Продажи откроются 6 декабря в магазине и музее «Яндекса» в Москве, а 7 декабря смартфон появится в маркетплейсе «Беру», салонах сотового оператора «Билайн», магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов отметил, что это первый смартфон, в котором «Алиса» «живет» в устройстве, а не в отдельном приложении.

«Поэтому ей доступно намного больше возможностей. Ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры, из любого приложения. «Алиса» вам ответит, даже если телефон просто лежит рядом», – сказал он на презентации.

За несколько дней до официальной презентации фотография «Яндекс.Телефона» с характеристиками появилась на сайте магазина «М.Видео», но позже информация была удалена, напоминает РБК.

О планах «Яндекса» начать производство телефонов стало известно в конце 2017 – начале 2018 года. В июле 2018 года одна из структур Yandex N.V. получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Яндекс.Телефон», а также мини-компьютера «Яндекс.Модуль». Официально «Яндекс» это устройство не представлял.