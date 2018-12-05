Песков прокомментировал связанные с политизацией «Северного потока» риски

Кремль знает о рисках, связанных с политизацией проекта «Северный поток – 2», и проявлении недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Риски, связанные с политизацией «Северного потока», риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил в Брюсселе, что инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для Европы о том, почему проект сооружения трубопровода «Северный поток – 2» является «плохой идеей».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала риски враждебной риторики немецких политиков для проекта «Северный поток – 2».