На обманувших ветерана ВОВ в Петербурге мошенников завели дело

По факту обмана мошенниками ветерана Великой Отечественной войны и его жены в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», – сообщается на сайте регионального МВД.

Напомним, мошенники пришли к пенсионерам под видом представителей «страховой организации», и предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитили сбережения пенсионеров.

Полицейские обещали найти преступников.