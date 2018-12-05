Климкин придумал «лучшую санкцию» против России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «лучшей санкцией» против России будет остановка проекта «Северный поток – 2».

Климкин заявил после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе, что «нужно остановить «Северный поток – 2», так как «это была бы лучшая санкция против России, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Ранее в Кремле оценили возможность транзита газа через Украину после ввода «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как данный газопровод скажется на будущем Украины.