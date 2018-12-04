Организаторы минских «Европейских игр» заинтересовались опытом российских волонтеров

«Безусловно, Россия, как страна, принимающая очень много спортивных мероприятий, имеет бесценный волонтерский опыт, и учиться на нем можно, нужно и, в моем понимании, обязательно», – сказала газете ВЗГЛЯД начальник управления по работе с волонтерами «Дирекции II Европейских игр 2019 года» (Минск) Надежда Анисовец.

В эти дни в Москве проходит Международный форум добровольцев с участием волонтеров не только из российских регионов, но и из 120 стран мира. Как отмечают наблюдатели, иностранные волонтерские организации активно интересуются российским опытом развития добровольческого движения. Иностранцев воодушевила успешная реализация волонтерской программы во время прошедшего Чемпионата мира по футболу – ожидается, что опыт наших добровольцев будет востребован на других спортивных мероприятиях мирового уровня, в том числе на Чемпионате мира по футболу в Катаре и Олимпийских играх в Пекине.

«Вы же понимаете, опыта много не бывает. Он совершенно разный после каждого события, у каждого есть свои особенности. В России в последнее время прошло очень много спортивных мероприятий, начиная от Олимпиады в Сочи и заканчивая ЧМ-2018. Очень хорошо, что в России такие мероприятия идут нон-стопом», – отметила Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами, культурным и образовательным программам фонда «Дирекция II Европейских игр». Игры пройдут в Белоруссии в 2019 году.

«Именно для этого с оргкомитетом и дирекцией Чемпионата мира по футболу был когда-то подписан договор. По этому соглашению наши ребята приезжали на Чемпионат мира по футболу получать определенный опыт. Соответственно, мы потом примем на европейских играх ребят из России», – подчеркнула Анисовец.