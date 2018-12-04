Вручение «Золотого мяча» девушке обернулось скандалом

На церемонии вручения «Золотого мяча» французский диджей Мартин Зольвейг спросил получившую награду футболистку «Лиона» Аду Хегерберг, умеет ли она танцевать тверк; за это музыканта раскритиковали пользователи Сети по всему миру.

Вручение приза лучшей футболистке мира проводилось впервые в истории «Золотого мяча», передает РИА «Новости».

Зольвейг после вручения награды 23-летней спортсменке спросил, умеет ли она танцевать провокационный танец тверк, на что Хегерберг ответила «нет» и покинула сцену.

«Я объяснил все Аде Хегерберг, и она сказала мне, что поняла, что это была шутка. Тем не менее я приношу свои извинения всем, кого оскорбили мои слова. Самое главное – еще раз поздравляю Аду», – заявил музыкант после инцидента.

Сама футболистка отметила, что не считает вопрос про тверк оскорбительным: «Я не расстроилась. «После всего он подошел ко мне и извинился, но я и так не восприняла это всерьез. В конечном итоге я выиграла «Золотой мяч», – сказала Хегерберг.

Однако поведение Зольвейга подвергли критике профессиональные спортсмены и интернет-пользователи по всему миру.

«Очередной пример абсурдного сексизма, который до сих пор существует в спорте. Почему женщинам до сих пор приходиться сталкиваться с таким дерьмом? Обращаюсь ко всем тем, кто думает, что люди слишком серьезно все восприняли и это была просто шутка. Это не шутка», – заявил британский двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей.

Американский спортивный журналист Грант Валь назвал инцидент на церемонии «абсолютным трэшем».

«С таким дерьмом женщины-атлеты сталкиваются каждый день во всем мире», – написал Валь в своем Twitter.

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world.pic.twitter.com/y2TLe3v4u9 — Grant Wahl (@GrantWahl) 3 декабря 2018 г.

Напомним, обладатель нескольких наград «Золотой мяч», португальский футболист Криштиану Роналду был обвинен в изнасиловании в сентябре 2018 года. Сам спортсмен отрицал свою вину. Позднее стало известно, что еще одна женщина могла быть изнасилована Роналду.