Массовая драка в Ставрополе из-за приставаний к женщинам попала на видео

В ночь с 24 на 25 декабря в кальянной на улице Тухачевского в Ставрополе произошла массовая драка из-за приставаний к девушкам-официанткам; в Сети появилось видео драки.

В заведении было совершено нападение одной группы лиц на других молодых людей. Пострадали двое жителей Ставрополя и один житель города Благодарного. Выяснилось, что инцидент произошел после того, как трое парней стали грубо приставать к девушкам-официанткам развлекательного заведения. За них вступилась группа посетителей ресторана, в результате началась драка, которая переместилась за пределы заведения, сообщает «Блокнот».

Во время драки зачинщики конфликта вдвоем напали на одного из мужчин, который заступился за девушек. В результате он получил серьезные травмы, сейчас находится в реанимации, его жизнь под угрозой.

После того, как мужчина получил травмы, его друзья ворвались в помещение кальянной, чтобы отомстить за него, и устроили еще одну драку со стрельбой, в результате которой пострадали еще семеро.

Видео инцидента появилось в Сети в субботу.

Ранее также было опубликовано видео массовой драки возле одного из баров на улице Думской в Санкт-Петербурге.