В Сети опубликовано видео массовой драки в центре Петербурга

В соцсетях появилось видео массовой драки возле одного из баров на улице Думской в центре Санкт-Петербурга; по данным СМИ, посетителей заведения избивали после их конфликта с барменом.

Кадры появились в соцсети 29 декабря, на видео заметно трое пострадавших. По данным супруги одного из пострадавших, около 2.00 29 декабря она узнала, что ее муж находится в Александровской больнице. У него перелом челюсти и носа, сотрясение мозга. Он был избит возле бара «Duma», сообщает «Фонтанка».

По ее словам, у отдыхавших возник конфликт с барменом, который достал перцовый баллончик. После этого началась драка, которая продолжилась на улице. В ней участвовали в том числе администратор заведения и охранники – всего около 10 человек.

Бар Duma в соцсетях заявил, что инцидент произошел рядом с заведением, но его администрация не имеет никакого отношения к случившемуся. Заведение обратилось в полицию «с просьбой разобраться в сложившейся ситуации».

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту публикации в Instagram видео с массовой дракой на Думской улице, где расположены несколько ночных баров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД.