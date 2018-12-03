Глава Роскосмоса сообщил о дате полета экипажа аварийного «Союза» на МКС

Следующий пилотируемый полет на МКС запланирован на 1 марта. В основном экипаже полетят космонавт и астронавт аварийного пуска 11 октября Алексей Овчинин и Ник Хейг, а также астронавт Кристина Кох, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы приняли решение, что следующий пилотируемый пуск будет совершен 1 марта 2019 года, в состав экипажа войдут космонавт Овчинин и астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кох», – приводит слова Рогозина на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-11» с Международной космической станцией РИА Новости.

Рогозин также отметил, что доволен, что экипаж успешно добрался до МКС после запуска 3 декабря.

Напомним, ранее в понедельник в 14.31 мск ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с первой площадки Байконура. На станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Изначально запуск был запланирован на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10» было решено провести его раньше.