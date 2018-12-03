SpaceX запустила на орбиту ракету с 60 спутниками

Американская компания Илона Маска SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9.

На ее борту находились свыше 60 микроспутников, которые должны использоваться правительственными структурами и компаниями из 17 стран, пишет ТАСС.

Запуск прошел в 10.34 местного времени (21.34 мск) с базы американских ВВС Ванденберг, находящейся в штате Калифорния.

Трансляция запуска проводится на сайте компании SpaceX.

Ранее возвращаемая первая ступень американской ракеты Falcon 9 впервые совершила посадку на космодроме Ванденберг.