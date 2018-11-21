Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

Уфимская дознавательница перед изнасилованием была жестоко избита, это могло произойти из-за конфликта, произошедшего во время пьянки.

23-летняя жертва якобы вела себя вызывающе по отношению к более взрослым коллегам, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на одну из свидетельниц по делу со стороны защиты.

Отмечается, что девушка якобы пришла на вечеринку в состоянии алкогольного опьянения, что буквально «взбесило» ее сослуживцев.

«Гузель вела себя странно и была изрядно пьяна. Она даже начала критиковать подругу Галиева, после чего та решила уехать», – сообщил адвокат Аслям Халиков.

Ранее сообщалось, что первым руку на жертву якобы поднял экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.

Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.