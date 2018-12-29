Скворцова заявила о значительном росте зарплат медиков

В 2018 году зарплаты врачей выросли на 39%, среднего медперсонала – на 25%, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Зарплаты за этот год выросли у врачей на 39% и почти на 25% – у среднего медперсонала. Сейчас они в среднем по стране составляют для врачей около 75 тыс. и, соответственно, где-то 37 тыс. для среднего медперсонала», – цитирует РИА «Новости» интервью Скворцовой каналу «Россия 24».

Она подчеркнула, что это средняя зарплата, и ее размер может меняться в зависимости от специальности и уровня квалификации врача.

Ранее почти четверть опрошенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ) врачей из государственных клиник сообщали о поступавших от руководства указаний о навязывании платных услуг пациентам.

В марте министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что существенное повышение зарплат российских бюджетников с начала года связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах».