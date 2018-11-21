МИД дал рекомендации россиянам в Египте после теракта

Находящимся в Египте россиянам рекомендуется проявлять бдительность и избегать посещения районов повышенной террористической активности, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве также отметили, что российская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Москва выразила поддержку решительным шагам египетских властей, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.

В свою очередь бывший посол СССР в Египте Александр Белоногов заявил РИА «Новости», что пятничный подрыв автобуса с туристами в Египте может отразиться на желании россиян отдыхать в этой стране, в том числе в период новогодних праздников.

Напомним, взрыв произошел в Каире в пятницу в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. По последним данным, в результате погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 туристов и водитель.

Предполагается, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

В субботу утром силы безопасности Египта ликвидировали в субботу утром 40 боевиков в Гизе и на севере Синайского полуострова.