Силы безопасности Египта ликвидировали 40 экстремистов

В субботу утром силы безопасности Египта ликвидировали 40 боевиков в Гизе и на севере Синайского полуострова, говорится в заявлении МВД страны.

Сообщается, что в ходе спецоперации были проведены антитеррористические рейды «на террористические гнезда экстремистов, планировавших атаки против государственных учреждений, туристических объектов, сотрудников армии и полиции, а также мест отправления религиозных культов», передает ТАСС.

Египетские власти начали масштабную кампанию против исламистских группировок на Синайском полуострове и на юге страны, у границ с Ливией, в феврале. Таким образом власти страны стремятся восстановить туристический поток.

Напомним, в результате теракта, совершенного 31 октября 2015 года, российский самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом.