Писатель Амос Оз умер в Израиле

Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, он болел раком.

О смерти писателя сообщило государственное радио Израиля «Кан», передает ТАСС.

Оз скончался от рака «после резкого ухудшения состояния во сне и спокойствии, в окружении любящих его людей», написала дочь писателя Фания в Twitter.

Амос Оз родился в 1939 году в Иерусалиме. Его книги переведены на пять десятков языков. На русский язык переведены такие его произведения, как «Мой Михаэль», «Черный ящик», «Познать женщину», «Чужой огонь», «Пути ветра», «Рифмы жизни и смерти» и другие.

В 2017 году он номинировался на Букеровскую премию, несколько раз – на Нобелевскую, но награду не получил.