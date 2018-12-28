Путин и Совбез обсудили освобождение новых территорий в Сирии

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России на оперативном совещании позитивно оценили восстановление контроля над территорией Сирии со стороны вооруженных сил арабской республики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской социально-экономической повестки дня обсуждались также некоторые международные темы, включая ситуацию в Сирии», – сказал он, передает ТАСС.

Песков добавил, что «на совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем вооруженных сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролировавшийся курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР.