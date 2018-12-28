Волость в Эстонии договорилась о сотрудничестве с Чечней

Эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма.

Эстонию посетил министр туризма Чечни Муслим Байтазиев и подписал со старейшиной волости Кайдо Тамбергом договор о сотрудничестве.

В документе Отепя и Чечня обещают делиться туристической информацией, снабдить туристические инфопункты листовками друг друга и провести соответствующие кампании в соцсетях. Также стороны обещают оказывать практическую помощь туристическим группам и провести рекламные туры для туроператоров, предпринимателей и журналистов.

Примечательно, что в шестом пункте договора подчеркивается, что «при организации сотрудничества стороны исходят из уважения к истории, традициям и правопорядку друг друга», сообщает Delfi.

Кроме туризма Отепя и Грозный планируют обмен выступлениями творческих коллективов и организацию совместных мероприятий.