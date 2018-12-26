Избитых скакалкой учеников в Северодвинске признали потерпевшими

В Северодвинске по делу учительницы, которая «наказывала» детей скакалкой, признали потерпевшими девять воспитанников детдомов, сообщила архангельская прокуратура.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны девять несовершеннолетних – все воспитанники детских домов города. 21 ноября 2018 года (на следующий день после размещения видеоролика с побоями в сети – прим. ВЗГЛЯД) учитель с занимаемой должности уволена. Кроме того, 29 ноября она уволена с должности педагога дополнительного образования детского дома», – говорится на сайте прокуратуры Архангельской области.

По данным прокуратуры, директор детского дома была в курсе о применении насилия учителем школы в адрес учеников еще с 16 ноября 2018 года, однако никаких действий по защите прав и интересов несовершеннолетних не приняла, а также не предупредила о ситуации соответствующие органы.

«Кроме того, в другом детском доме выявлены факты несвоевременного обеспечения воспитанников зимней одеждой и обувью. Допущенные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего контроля муниципальных органов управления образованием за деятельностью подведомственной образовательной организации, а также органов опеки и попечительства», – прокомментировало ситуацию надзорное ведомство.

В результате в отношении директора детского дома возбудили дело об административном нарушении в связи с неисполнением законными представителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Напомним, 20 ноября в социальные сети попало видео, на котором учительница физкультуры бьет воспитанников детского дома из седьмого класса скакалкой за неудовлетворительные ответы и поведение.

После широкого резонанса прокуратура Северодвинска начала проверку, а против избившей учеников скакалкой женщины возбудили уголовное дело.