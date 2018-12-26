Аварию с похищением денег спровоцировали в аэропорту Домодедово

Правоохранители Московской области разыскивают людей, спровоцировавших аварию у КПП в столичном аэропорту Домодедово и похитивших деньги у водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen, похитили из нее денежные средства и спровоцировали ДТП», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе подмосковного главка.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что из машины были похищены 10 млн рублей. «Десять миллионов рублей у водителя и пассажира были потому, что они работают обнальщиками», – отмечает канал.

В результате аварии автомобиль влетел в КПП аэропорта, пострадал охранник и сам водитель. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания преступников, сообщает ТАСС.

В свою очередь в Домодедово отметили, что «инцидент не сказался на дорожной ситуации – проезд для пассажиров к терминалу свободный», передает РИА «Новости».