Роспотребнадзор рассказал, что есть зимой

Роспотребнадзор посоветовал россиянам зимой употреблять жирную рыбу, зерновые продукты, свежую зелень и сезонные овощи.

Перепады температуры между улицей и помещением, холодный воздух, дефицит солнечного света ухудшают иммунитет, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам употреблять более калорийную пищу, богатую полезными жирами и углеводами.

«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», – говорится в сообщении.

Также специалисты ведомства отмечают, что необходимо помнить о согревающих свойствах пряностей, таких как имбирь, корица и гвоздика. Чтобы согреться, нужно употреблять имбирный чай с корицей, мятой и лимоном.