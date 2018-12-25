Приплывшего на Чукотку американца доставили в Москву

Американец Джон Мартин, приплывший к берегам Чукотки из штата Аляска и задержанный пограничниками, доставлен в Москву для депортации в США, сообщает УФССП по Чукотскому автономному округу.

Мартин доставлен в центр временного содержания иностранных граждан, откуда он отправится в США. Сейчас готовятся необходимые документы, передает РИА «Новости».