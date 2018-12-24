В киевском аэропорту рухнула новогодняя елка

Привезенная в Киев новогодняя елка упала в международном аэропорту «Борисполь», информация об инциденте распространилась в социальных сетях.

«Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель», - написало сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ель стояла возле входа.

Сведений о пострадавших при падении праздничного дерева на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что вандалы в Киеве разрисовали гигантскую синюю руку огромной свастикой.