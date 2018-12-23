Консульство России занялось проверкой задержания россиянина на Шпицбергене

Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием россиянина по подозрению в попытке ограбить банк.

«Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы. Фамилию и имя задержанного пока установить не удалось», – говорится в сообщении консульства в Facebook.

В субботу на официальном сайте губернатора Шпицбергена появилось сообщение о задержании 29-летнего гражданина России в связи с попыткой вооруженного ограбления банка.

Он якобы пришел в банк Sparebank 1 Nord-Norge с винтовкой и потребовал 70 тыс. норвежских крон.