Тренер Медведевой отказался брать на себя ответственность

Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что не может гарантировать новые успехи российской фигуристки Евгении Медведевой, однако сделает все возможное.

Орсер заявил в интервью на YouTube-канале John Wilson Blades, что старается сделать все возможное, однако не обещает, что снова сделает из Медведевой чемпионку.

Ранее Евгения Медведева прокомментировала свое неудачное выступление в короткой программе на чемпионате России, по итогам которого она занимает 14 место.

Это является худшим результатом спортсменки за всю карьеру.

В свою очередь тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова связала провал фигуристки с приездом из Канады.