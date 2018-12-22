Названы худшие фильмы 2018 года

Эксперты американского журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.

Лидером антирейтинга признали криминальную драму «Кодекс Готти» режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли, передает РИА «Новости».

Кинокритики заявили, что сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других – просто нагоняет скуку.

Второе место досталось картине Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало». Эксперты призвали создателей этой киноленты «публично покаяться» – настолько, по их мнению, плохим вышел фильм.

На третьей строчке оказалась лента «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.

Пятерку неудачных фильмов замыкают «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

Ранее в Европе выбрали лучший фильм 2018 года. До этого Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов года.