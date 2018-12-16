В Европе выбрали лучший фильм года

Европейская киноакадемия (European Film Award, EFA) назвала ленту польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» лучшим фильмом года.

Павликовский также получил премию как лучший европейский режиссер и сценарист. Лучшей актрисой стала сыгравшая в «Холодной войне» Иоанна Кулиг, передает ТАСС.

Лучшим актером назвал Марчелло Фонте за роль в фильме «Догмэн».

В номинации «Лучшая европейская комедия» победил фильм «Смерть Сталина», сообщает «МК».

Художник–постановщик фильма Кирилла Серебренникова «Лето» Андрей Понкратов награжден Евроакадемией решением специального жюри.

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Позднее прокуратура не усмотрела признаков экстремизма в фильме «Смерть Сталина».